Miguel Ángel Russo falleció este miércoles a la edad de 69 años tras luchar contra una larga y dura enfermedad. Guillermo Cinquetti, preparador físico que trabajó junto a Russo por 19 años en varios clubes, habló con el equipo de Ramos generales y recordó el recorrido que compartieron juntos desde sus inicios.

"En los lugares donde trabajamos, Miguel siempre buscaba que haya armonía, todo lo que era complicado lo solucionaba o lo transformaba en algo sencillo, afrontaba los momentos deportivos y nunca buscaba enemigos", dijo.

En ese marco, resaltó a su grupo de amigos de Rosario y en CABA, y a su familia, que "fueron su contención, los que lo ayudaron en todas sus decisiones y le permitieron tomar sus decisiones finales".