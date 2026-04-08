"En los grandes centros urbanos del país el teatro de Los Macocos funciona"

Daniel Casablanca y Gabriel Wolf, integrantes de la reconocida agrupación teatral visitaron el estudio de Nacional Am 870 para hablar de Chau Macocos, la obra que hacen junto a sus compañeros Martín Salazar y Marcelo Xicarts con dirección de Mariana Chaud en el teatro Regio (Avenida 6056).

" El humor y el teatro de Los Macocos funciona en los centros urbanos del país. En el interior, el público es muy agradecido. Pero además estamos muy felices en el Regio, la gente es súper profesional. Ellos arrancaron con nosotros en este trabajo. Es un hermoso lugar. Hacer Macocos es ser nosotros, nos encanta que la gente se emocione y se ría con nuestras ideas", contaron.