“En los adultos mayores es recomendable una dieta con vegetales”

“En el veganismo, no consumen nada que venga derivado del reino animal, porque consideran que las personas no están por encima de otro animal, por lo que no se lo debe comer. Así también todos los derivados como textil, cuero, seda, aparte de la alimentación”, comentaba la Dra. Evangelina Parra, médica clínica especialista en diabetes, en diálogo con Nacional Catamarca.

En cuanto a los nutrientes que se ven afectados en una dieta vegana o vegetariana, mencionó: “En el caso de los nutrientes críticos en dietas vegetarianas o veganas, son el bajo consumo de proteínas principalmente por el no consumo de carne, de ácidos grasos esenciales como el omega 3, hierro, zinc, iodo, vitamina d y b”.

Sobre si este tipo de dietas son recomendables para los adultos mayores, la Doctora expresó: “Con respecto al adulto mayor, si es recomendable que tenga una dieta de mayor porcentaje de vegetales, porque en ellos encontramos las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, diabetes, etc., y que esta ligados a la dieta principalmente. Se encontró mediante estudios, que el consumo de dietas vegetarianas, se asoció a una disminución de la presión arterial. Por eso en el adulto mayor es recomendable siempre y cuando sea guiado por un especialista en nutrición”.