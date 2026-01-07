"En las próximas semanas veremos una Venezuela que se empezará a deschavizar"

El escritor y presidente del Think Thank Agustín Laje, en diálogo con el equipo de Creer o Reventar, hizo un análisis sobre las últimas noticias en Venezuela, la posición y decisión política del presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre este país y cómo cree seguirá este tema en los próximos días.

"Hay que entender que Trump va en serio. Hoy Venezuela está controlado por Estados Unidos, y políticamente han puesto a un títere, que es Delcy Rodríguez. En ella, Maduro confiaba, y fue quien él puso como vicepresidenta. Hoy la gente más próxima a Maduro, como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro hijo, están seguros que Rodríguez ha tenido que ver con la traición", mencionó. Y agregó: "Los próximos días y semanas, veremos un país que se empieza a deschavizar".