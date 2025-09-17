"En las elecciones de octubre nos jugamos el futuro del país"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba, Gonzalo Roca, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó la importancia de las próximas elecciones nacionales del 26 octubre para sumar bancas en el Congreso y profundizar las reformas iniciadas por el gobierno nacional.

Tras señalar que "estamos ante una elección nacional donde nos estamos jugando realmente el futuro del país", Roca expresó: "Empezamos la transformación en 2023 y ahora nos encontramos en la mitad del río con dos posibilidades: vamos hacia el futuro, hacia adelante y cambiamos el país de una vez por todas o volver al pasado de miseria y pobreza en el que nos metió el kirchnerismo".

En ese marco, se expresó a favor del Presupuesto 2026 que envió el Ejecutivo al Congreso, al resaltar que "da mucha esperanza, es el país que soñamos". "Hace mucho hincapié en el capital humano. Para que haya crecimiento económico tiene que haber capital humano, y eso está plasmado de cara al futuro del país. Esperemos que todo el arco político lo apoye", dijo Roca.