"En la región hay una trasnacionalización total del crimen organizado"

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida e investigador, Eduardo Gamarra, analizó la actualidad sobre el crimen organizado en América Latina. Además dio su opinión acerca del foro “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica” que se dará el 9 de cotubre en el Congreso de Estados Unidos.

"Hay una señal de alarma sobre lo ue está pasando en toda la región. Hay una trasnacionalización total del crimen organizado. No hay lugar en el mundo que no este afectado por diferentes organizaciones", mencionó.

Gamarra habló de una "cuarta ola" en la producción de drogas y otras ramas ilícitas: "Podemos ver el caso boliviano, en donde hay organizaciones bolivianas vinculadas a la producción de hoja de coca y a la cocaína, pero están metidas organizaciones brasileñas, el PCC brasilero, el clan del golfo de colombia, los carteles mexicanos, pero también grupos serbios, de Montenegro, y de Italia, como la Cosa Nostra".