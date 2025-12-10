"En la provincia de Buenos Aires necesitamos un Plan Bandera para combatir la inseguridad", aseguró Alejandra Monteoliva

La flamante ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva aseguró que para combatir la inseguridad en la provincia de Buenos Aires "necesitamos un Plan Bandera similar al desarrollado en Rosario" y aclaró que eso sólo es posible "si existe un pedido de ayuda política que permita coordinar acciones conjuntas entre Nación, Provincia y Municipios".

Monteoliva señaló que "en la provincia de Buenos Aires realizamos más de 8.600 procedimientos contra el narcotráfico" y dijo que eso fue posible "porque tenemos buen diálogo con el ministro de Seguridad bonaerense Alonso".

La ministra de Seguridad puntualizó que "fue posible avanzar en la reducción de los homicidios con una política que puso énfasis en ser quirúrgicos a partir de la evidencia" y subrayó que en ese camino es clave el apoyo y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con capacitación, entrenamiento, recursos y logística".

La funcionaria aclaró que "más allá de este conjunto de acciones, es fundamental bajar la edad de imputabilidad para la comisión de delitos" y remarcó que "ya nadie duda que hay que dar este paso y sobre todo en América Latina".

"La comisión de delitos y el involucramiento de menores en esos hechos y en organizaciones criminales de Latinoamérica es un factor clave para garantizar el reclutamiento de delincuentes", agregó.

Monteoliva recordó que "Latinoamérica es la región más violenta del mundo y donde el crimen organizado es más letal que en otras partes del mundo".

Por último, la ministra de Seguridad se refirió al éxito del Protocolo Antipiquetes en una jornada como la de este lunes, donde hubo varias protestas con intentos de cortes de calles y puentes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y manifestó que "el protocolo se cumple siempre y lo único que varía es la forma de instrumentarlo".

"Más allá de algunas concentraciones de pocas personas en el Congreso y en algunos puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires, todo se resolvió con tranquilidad y sin violencia gracias al Protocolo Antipiquetes", añadió.