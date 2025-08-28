"En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo busca destruir y someter a la población"

El Subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación y primer candidato a senador por la séptima sección electoral en la provincia de Buenos Airers en diálogo con Hugo Macchiavelli, lamentó y criticó los ataques de ayer por parte de militantes del kirchnerismo al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

"Los hechos de ayer son reveladores. No hay ideas, solo violencia y falta de racionalidad. Es lo que pretende el régimen que se aferra en la provincia de Buenos Aires, y quiere mantener sus privilegios. Como un aguantadero, como una cueva, todas imágenes peyorativas porque es gente que no se fija más que en su propio interés y que no quiere discutir", reprochó.

Speroni además se refirió al caso de Diego Spagnuolo y los presuntos sobornos en la Agencia de Discapacidad (Andis)y dijo: "La Justicia deberá investigar. Lo que hizo el Gobierno es inmediatamente apartarlo. Si sabía de eventuales circunstancias delictivas, y no denunció, lo pone en situación de sospechoso. No veo que haya más para decir. Pero no descuidemos el motivo por el cual se aprovechó para difundir ahora públicamente estos audios en un momento tan sensible de la campaña".