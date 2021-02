En la escuela 477 Mercedes Franco, “llueve más adentro que afuera”

En comunicación con Liliana Pared, directora de la Escuela Nº477 “Mercedes Franco”, nos comenta sobre la situación edilicia en que se encuentra el establecimiento, hoy llegaron al edificio y de un ventilador de techo chorrea agua de la lluvia transcurrida en ese momento, así también comento sobre el abandono de la misma y que no cuentan con agua potable, el comienzo de clases presenciales creo que es difícil, los docentes tenemos toda la voluntad pero comenzar, pero con una escuela que no esta en condiciones, No se puede, Necesitamos con urgencia que nos solucionen los enorme problemas que tenemos, como pérdidas en los techos, falta de luz, falta de agua, y esto solo para empezar.

