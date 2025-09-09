ENTREVISTA A HUGO PÉRICO PÉREZ

09/09/2025

"En la cabeza del jugador siempre juega la ilusión del hincha"

El ex futbolista de la Academia, dialogó con el equipo de Pasión Nacional sobre el presente de Racing en Radio Nacional. Contó su pasado en el club y cómo fue su pase a Independiente. Además dio su opinión acerca del partido que enfrentarán Vélez y Racing en cuartos de final en Copa Libertadores.

"Puede darse un partido en el torneo local y otro totalmente distinto en la copa internacional que hace tantos años esperamos. Ójala nos quedemos con lo que le ponemos el 100 %, eso es lo que pretendo y deseo. Ójala se de el objetivo", expresó.

 

 

 