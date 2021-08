“En la Argentina los trabajadores sí se quieren vacunar”

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazó el planteo del titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, sobre la posibilidad de no pagar los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus y expresó: “En vez de penalizar, hay que incentivar a que se vacunen”.

En Radio país, De Mendiguren sostuvo que en Argentina no conoce trabajadores que no se quieran vacunar y señaló: “No veo el motivo de buscar por la confrontación, creando un clima de tensión que no es tal”.

Por otro lado, analizó el contexto económico actual y cuestionó lo realizado durante la gestión de Mauricio Macri.