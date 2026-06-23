"En la Argentina hay un semillero de arte callejero increíble como pasa en el fútbol"

Fabián Alberto Gómez o Piñón Fijo charló con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, sobre la noticia de la foto que se conoció de él sin maquillaje. De los comentarios que hizo gente después de ese episodio. "Ese señor que aparecía en esa foto de Parque Sarmiento no está más; ahora hay un señor más gordito y con menos pelo. Pero con el mismo espíritu de artista callejero de siempre", expresó.

"En Argentina hay un semillero de artistas callejeros tan imnportante como lo hay en el fútbol. Desde hace años hago un espectáculo para adultos, o para los bajitos mios que crecieron. Lo empecé en el sur, e hice una recorrida por toda la Patagonia", contó.

Piñón Fijo sigue aún con el show para los más chicos pero agregó esta propuesta para chicos de "30 ó más años". "Siempre me sentí más cómo como un artista familiar, más que infantil", agregó.