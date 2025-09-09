"En la Argentina debemos estar cuartos a nivel mundial en la cultura de la delgadez"

Mónica Katz, médica especialista en Nutrición y fundadora del Equipo de Trastornos Alimentarios del Hospital Municipal “Dr. Carlos G. Durand” y directora de la Diplomatura de Obesidad.

Katz explicó que no hay que confiar en los datos que influencers o ciertas cuentas dan para adelgazar ya que no son comunicadores y hay riesgos en la información que brindan: "La gente debe analizar si lo que promocionan no es demasiado bueno para ser verdad, quién lo publica, en qué revista científica sale. Esas pequeñas cosas pueden hacernos reflexionar si comprar algo o no. Y además se puede consultar a nuestro médico de cabecera".

La médica especialista mencionó que en el país hay una cultura de la delgadez extrema: "Debemos estar en cuarto lugar a nivel mundial, detrás de Japón o Corea del Sur, porque allí tienen un modelo e ideal de ese tipo de cuerpos. Tenes que ser de esa manera o no sos. Es una exigencia en donde no entra la mayoría". "El mercado de suplmentos dietarios es enorme allí", agregó.

Por último Katz advirtió que en la mayor parte de los argentinos "no se trata de no saber qué hacer" con la alimentación sino que "que no pueden hacer lo que saben".