"En la AFE hacemos un seguimiento permanente con las provincias por el fenómeno de El Niño"

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Santiago Hardie en diálogo con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional habló sobre las funciones y el rol de dicho ente para "articular dentro del gobierno nacional los distintos organismos y dependencias del Estado" para la prevención y atención de situaciones de emergencia.

"Como país federal también tenemos que entender que cada provincia tiene la jurisdicción sobre una emergencia en su territorio, y tienen además la responsabilidad mayor. Pero cuando alguna situación se desborda por su magnitud, siempre acude Nación", aclaró.

"La política juega un papel en el tema de las emergencias, las culpas o el evadir responsabilidades. Muchas veces hay que recordarle a la gente que las provincias son dueñas de sus recursos naturales, quienes tienen la responsabilidad en el cuidado y en el caombate ante emergencias", agregó Hardie.

"Desde la AFE le damos mucha importancia al vínculo con las provincias y trabajamos mucho en esa tarea. Capacitamos mucho", destacó.