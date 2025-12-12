La Justicia federal intensificó esta semana una investigación que involucra a dirigentes y operadores históricos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con allanamientos a propiedades vinculadas a presuntos testaferros de exfuncionarios de la entidad y la detención de una tesorera de una financiera que aparece en la trama de bienes y movimientos de dinero bajo análisis judicial. Las acciones de la Fiscalía busca esclarecer posibles maniobras de lavado, triangulaciones inmobiliarias y movimientos financieros que comprometieron patrimonios vinculados al principal organismo futbolístico del país.

Facundo Del Gaiso, legislador porteño y una de las voces que presentó denuncias vinculadas a la operativa financiera alrededor de AFA, dialogó con Creer o reventar y se refirió al avance de la pesquisa —que ya incluyó allananientos a residencias en Pilar y Lomas de Zamora atribuidas a supuestos testaferros de dirigentes como Chiqui Tapia y Pablo Toviggino—, al manifestar que "se están esperando los resultados".

"En la AFA también pueden haber cuadernos y arrepentidos, sobre todo si aparece un Centeno de la AFA. Si hay decisión de la Justicia en avanzar, esto recién empieza", afirmó.

Según la causa judicial en curso, que tramita en la justicia federal con intervención de la Fiscalía y otros equipos investigadores, las diligencias ordenadas —entre ellos los registros de inmuebles en zonas residenciales de alto valor y la intervención sobre sociedades vinculadas a Sur Finanzas— buscan determinar si existe una estructura que permitió canalizar fondos de forma opaca, desvíos patrimoniales o maniobras para ocultar bienes vinculados a exdirectivos de AFA. En uno de los procedimientos realizados, las fuerzas de seguridad secuestraron documentación, soportes digitales y registros societarios que ahora serán peritados.

"Hay que investigar si había un modus operandi frente a tanto dinero negro que tenía la AFA dando vueltas entre Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, cómo son los mecanismos de blanqueo que tenían", señaló Del Gaiso.

La causa también incluyó la detención de una tesorera de Sur Finanzas, una financiera que apareció en documentos y cruces bancarios como intermediaria en algunos movimientos detectados. Los investigadores analizan ahora si esas operaciones obedecieron a maniobras de encubrimiento o a transacciones legítimas, en medio de un entramado que se va desarmando con las pericias sobre cajas, correos electrónicos y registros contables.