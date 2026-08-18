En julio se registró un superávit financiero de casi 245.000 millones

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X, en un mensaje en el que precisó que el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 2.960.333 millones de pesos y un superávit financiero de 244.897 millones.

Este resultado se alcanzó en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares, explicó Caputo, quien reveló que el pago de intereses de deuda pública netos de tenencias intra sector público fue de 2.715.436 millones de pesos

En los primeros siete meses del año, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9 por ciento del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1 por ciento; y, en el mes, el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, en tanto los gastos en concepto de Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%

El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión, concluyó.