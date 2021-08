En Jujuy ya se tramitó el primer DNI no binario

Marina Vilte militante de la comunidad LGBTIQ+ y abogada jujeña, en diálogo con el programa “Norte Grande” brindó detalles de la tramitación de su DNI no binario: “el pueblo argentino ha reconocido el derecho a este DNI que refleja nuestra identidad, es un derecho y no una obligación, la obligación si la tienen las instituciones públicas y privadas de respetar lo que sentimos, ante nuestra manifestación y nuestro pedido. Yo en un principio lo hice por una cuestión netamente político, haciéndome cargo de mi privilegio, de ser profesional, de ser una trabajadora de la ley que cuenta con herramientas y acompaña distintos procesos que atraviesas personas trans y no binarias acá en la provincia” dijo.

También, agregó “he notado la resistencia del Poder Judicial de atender debidamente y con perspectiva a las personas trans y no binarias, y me parecía que esto también se dé desde adentro”, dijo al comentar las razones por las que decidió solicitar su documento no binario.

“El trámite es muy sencillo, es el mismo establecido para la identidad de género, así que nos acercamos al Registro Civil con nuestra partida de nacimiento actualizada, una copia de nuestro DNI y solicitamos un formulario de rectificación por identidad de género, completamos los datos obrantes de DNI, pero también, en ese mismo acto, manifestamos los datos que queremos que aparezcan en el nuevo DNI.

Acá en Jujuy demora de 15 a 20 días hábiles. Una vez que tenemos esa nueva partida de nacimiento, gestionamos nuestro DNI. Es un trámite gratuito. No es un DNI para personas no binarias, sino que es un DNI no binario, que justamente si hay una persona que se identifique con el sexo que le asignaron al momento de nacer, pueda igualmente hacerlo, sencillamente porque no tenga ganas de que salga en su DNI esta categoría o se lo encasille. Es un paso para que en algún momento se elimine la categoría de “sexo” del DNI, porque es innecesaria” explicó al referirse al procedimiento para acceder al nuevo documento.

En cuanto al derecho del DNI no binario dijo “Argentina ya estuvo en la vanguardia, está y va a seguir estando, a nivel regional. Seguimos pensando en estrategias para ayudar a países vecinos como Bolivia, que ni siquiera tiene legalizado el matrimonio igualitario. Somos una comunidad con mucho contacto internacional, que pensamos estrategias, los avances que se han dado en Argentina han sido a partir de articulaciones internacionales, en este caso incluyó mucho la experiencia de España. Argentina siempre estuvo en la vanguardia, también en gobiernos que tomaron la decisión política de avanzar con los derechos de las mal llamadas minorías, porque justamente notamos que cada vez que hay políticas públicas se impulsan más la libertad de les niñes, de tener otras posibilidades. Es indiscutible en marco en que se dan estos avances: en gobiernos que tienen una agenda mas nacional, más popular, más defensora de los Derechos Humanos y sobre todo de la dignidad de las personas”.