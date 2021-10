"En Jujuy tenemos grandes problemas con respecto a la empleabilidad".

DESCARGAR

La diputada provincial –y candidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos- Leila Chaher, se refirió a distintos eventos de los cuales participó en los últimos días, destacando que el sábado estuvo "en la recordación del DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA en la sede del PJ Jujuy, el domingo en Perico, y Monterrico con el compañero Nilson Ortega en un gran agasajo por el día de la madre. El jueves –dijo- estuve invitada a la celebración de los 14 años de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)". Sobre esto último, la legisladora señaló: "En la provincia de Jujuy tenemos grandes problemas con respecto a la empleabilidad que existe. El problema no es la cantidad de empleo público que hay, sino la falta de empleo privado que no hay. Algo que el gobierno provincial no ha dado respuesta en estos seis años. Entonces creo que frente a eso, si la respuesta es el asociativismo, si la respuesta es la organización colectiva a través de estos instrumentos como cooperativas, como asociaciones o federaciones, bienvenidas sean.

