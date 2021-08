En Italia radicó una denuncia por abusos sufridos en Pellegrini cuando niña

Daiana es una joven de 24 años oriunda de Carlos Pellegrini, en el sur de nuestra provincia del departamento San Martín y actualmente reside en Cerdeña, Italia. Por primera vez, charló con un medio argentino acerca de los abusos y maltratos que sufrió cuando niña de parte de su tío y padrastro -con la complicidad de su madre- y la denuncia que sobre esos hechos hizo a través del Consulado argentino en aquel país. Su testimonio en diálogo con “Causas Urgentes”.

En primera instancia, Daiana relató lo que le sucedió en redes sociales: “fue un proceso bastante largo, a los 16 años me pude ir de mi casa. Trabajé y terminé la secundaria. Hace 2 años atrás cuando quedé embarazada, la maternidad me dio el click que necesitaba. Porque siempre me preguntaba qué le iba a poder dar a mi hijo si por dentro estaba rota, hecha pedazos. Y cuando lo tuve en mis brazos me di cuenta”, expresó.

La joven se refirió a su “madre y a todos los adultos mayores que son capaces de hacer mal a una niña”, buscó “apoyo psicológica y el de su pareja, de su hijo, pude animarme a hacer la denuncia por la vía penal, judicial. Necesitaba hacerla porque necesitaba liberarme de eso y la carga de que esas personas podían seguir haciendo mal o lo que me hicieron a mí”.

“Mi tío es remisero y sigue trasladando chicos al colegio a otros pueblos, mi padrastro tiene una nieta, y muchos niños al alcance”, dijo.

“Lamentablemente en la familia cuando ocurren esos casos, como a mí, me decían que no le diga a nadie porque no era lindo que la gente sepa de esas cosas”, relató.

Sobre las cuestiones que la animaron a contar lo que le sucedió, destacó el movimiento feminista: “tuvo muchísimo que ver, porque antes de tener a mi hijo, estaba muy sola. Eso de que ya no tiene que ser un secreto y que no se protege más al abusador, al violador, y la defensa de los derechos de la mujer, tener voz, no ser juzgada y acompañamiento de otras chicas y mujeres y también varones eso me ayudó también”.

Sobre la denuncia que realizó vía consulado, opinó que “es bastante lento, porque tengo que ir a Roma para tramitarla, firmar un poder a un abogado de Pellegrini (donde está su tío), y otro de la ciudad de Mar del Plata (donde reside su padrastro y mamá)”. No obstante, indicó que recibe apoyo del Ministerio de Género de la provincia de Santa Fe, “y ahora le iban a pasar mi caso a esa área de la Nación”.

“Necesito que paguen por todo lo que me hicieron porque me alejaron de mis hermanos, mi razón de existir y de vivir”, relató entre lágrimas.

Por último, subrayó que “la educación sexual es muy importante para los niños” y “que todos entiendan que se puede, que es difícil, pero tenemos que dejar de pensar que es por culpa nuestra y que podemos ser sanadas y amadas”.