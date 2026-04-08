"En Irán ni los hombres ni las mujeres tienen autonomía"

Zita Hobbi, es una mujer iraní que vive desde hace 37 años en España y habló con el equipo de Nico Yacoy en Primer Round por Radio Nacional, con el que habló sobre el régimen iraní . El exilio de Zita no fue una elección, fue una salida por "la situación total de las mujeres y nuestro descontento".

"Tuve que salir de Irán por la situación de las mujeres y de todos. Allí, no hay autonomía, ni para el hombre ni la mujer. El régimen decide qué debes comer, qué debes beber, qué estudiar, qué puedes hablar, dónde viajar", expresó. En el caso de las mujeres hay "algunas carreras que no podemos realizar". "En Irán la mujer no puede ser cantante. No puedes beber alcohol. En una piscina, si tu hijo tiene 12 años, ya no puedes ir con él. Tiene que ir solo, esto sucede hasta en la playa", agregó.

Hobbi explicó que las cuestiones esenciales respecto a la libertad en Irán "nunca van a cambiar". "Por ejemplo, como mujer no podría casarme aunque tuviera 30 años sin el permiso de mi padre", mencionó.

La entrevistada expresó que en Irán la población "es rehén" y que la situación podría asemejarse a estar encerrados en un banco: "Los de afuera nos quieren salvar, pero en el intecambio de balas, pensamos que nos pueden librar pero también podemos morir".