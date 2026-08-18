"En Independiente Rivadavia nos fijamos objetivos partido a partido"

El presidente de Independiente Rivadavia Daniel Vila en diálogo con el equipo de Pasión Nacional se refirió al partido que el club de Mendoza jugará frente a Fluminense en el Estadio Malvinas Argentinas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

"Independiente por sus antecedentes ya ha hecho una buena Copa Libertadores. Nos fijamos objetivos partido a partido, son inmediatos", expresó. "El partido hay que salir a ganarlo", agregó.

Sobre el ingreso de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia, Vila opinó: "Es un gran refuerzo, un jugador que el equipo necesitaba después de la salida de Sebastián Villa. Había que cubrir ese hueco. Su temperamento y su estilo de juego frontal son necesarios. La negociación fue corta y fácil".