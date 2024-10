"En Independiente hay que ocuparse de las divisiones inferiores"

El ex jugador del "Rojo" y la Selección Nacional habló de la actualidad del equipo y del club. Además vertió algunas críticas a Néstor Grinetti, presidente de Independiente.

"Hay que ocuparse de las divisiones inferiores. En otros clubes son máquinas de sacar jugadores: Vélez, River, Estudiantes, Banfield, Lanús. Y en Independiente pareciera que no hay jugadores preparados para jugar en primera", expresó.

Bertoni mencionó que en el fútbol "cualquiera no puede ser dirigente" sino que hay que "estar preparado". En alusión al papel de Néstor Grindetti y su doble rol como presidente de Independiente y jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ex jugador dijo: "No puede hacerse dos cosas al mismo tiempo, tiene que dedicarse a una cosa u a otra. Es una persona muy preparada, pero Independiente no puede vivir del Rey de Copas".

"Le pido a los muchachos, al DT y al presidente, que piensen que Independiente está sobre todo", agregó.