En Graneros se puso en marcha el programa "Mirarnos"

El pasado viernes, en Graneros, se hizo el lanzamiento del programa “Mirarnos” en la provincia, el cual contó con la presencia de distintos funcionarios provinciales y nacionales. “Esta es una enorme concreción de justicia social para garantizar la evaluación oftalmológica que todo nene o nena de primer grado tiene que pasar, sino que además quien lo necesite poder fabricarle los anteojos. En Tucumán son cerca de 6.000 niños de las escuelas rurales, de primer grado, que junto con el Ministerio de Educación, de Salud y de Desarrollo estamos evaluando. Se los evalúa y en el mismo día en una fábrica (camión) se les hacen los anteojos. Eso es fantástico porque muchas veces de esas comunidades no tienen el acceso al oftalmólogo porque es muy difícil sacar un turno, tienen que viajar y a veces no consiguen y no tienen ópticas en esos pueblitos. Esta es una enorme oportunidad que da el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) el ministro Juanchi Zabaleta (de Desarrollo Social)”, comentó Gabriel Yedlin, secretario de la Unidad Ejecutora del Norte Grande para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo Social.

