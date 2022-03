"En función de los resultados podemos decir que el aumento es importante"

Si bien los casos de Covid-19 han bajado de manera importante, el sector sanitario está en alerta ante la suba de casos de fiebre. “Es un elemento que nos preocupa porque todavía no están las vacunas que anualmente se administran a los pacientes, sobre todo aquellas personas que presentan lo que denominamos comorbilidades. Es decir, además de la infección del virus otras enfermedades de base que pueden a que el cuadro clínico o la enfermedad adquiera características más complejas en cuanto a su evolución y desarrollo. Podemos decir que en función a los resultados diarios el aumento ha sido importante, no solo en aquellos pacientes que consultan de manera ambulatoria sino también aquellos que terminan internándose. La internación muchas veces no solo resulta necesaria en la sala de clínica, sino que en algunas ocasiones también pacientes debieron internarse en la unidad de terapia intensiva porque necesitan de la asistencia respiratoria mecánica”, subrayó el médico Julián Nassif.

