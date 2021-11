En Federal inauguran un hotel en el monte nativo

Abel Vera oriundo de Federal que vive en Paraná, este fin de semana dejará inaugurado un hotel que se instaló en el monte nativo de guayabos, a 30 kilómetros de la ciudad de Federal. “Te metés en el monte serpenteando la selva montielera, en la zona de El Gato”, explicó sobre la ubicación.

Asimismo Vera contó los orígenes de esta idea de instalar un hotel en una zona tan particular. La “idea del hotel era una locura”, pero se hizo “todo con madera reciclada traída de Misiones, luego que falleció mi hijo Luisito que era discapacitado, me dije si no lo hago ahora no lo logro más”, confesó como una especie de homenaje en un lugar con mucho significado emotivo y de tradición familiar.