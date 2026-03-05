En exclusiva, el elenco El hijo del instante

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, recibió en sus estudios a tres de los protagonistas de la obra “El Hijo del Instante”: Walter Buzeta, Claudio Depirro y Javier López.

Durante la entrevista, el elenco presentó esta propuesta teatral que invita a un viaje existencial protagonizado por cinco personajes que habitan un espacio sin tiempo. A lo largo de la obra, transitan con humor distintas situaciones que revelan sus búsquedas, sus vínculos y sus contradicciones, hasta confluir en un destino común.

En la charla también compartieron cómo fue el proceso de gestación de la obra, el trabajo de producción colectiva y las sensaciones que despierta en el público. Además, reflexionaron sobre el circuito teatral porteño y el valor de los espacios independientes para el desarrollo de nuevas propuestas escénicas.

“El Hijo del Instante” se estrenará el 6 de marzo y tendrá funciones todos los viernes a las 20.15 en el Ítaca Complejo Teatral, ubicado en Humahuaca 4027, en la ciudad de Buenos Aires. La obra propone una experiencia teatral donde el humor, la reflexión y la búsqueda compartida se combinan en escena.