"En este momento se necesita más autoridad política que épica"

En La Vuelta a Casa conversamos con Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, sobre distintos temas de la actualidad.

Al consultarle sobre la relación entre la pandemia y la sociedad dijo: “Se advierten las cosas y ya se sabe que va a ocurrir, se sabe que en África faltan vacunas, entonces habrá una mutación de la cepa y ésta es 70 veces más contagiosa”. “La paranoia que generó la pandemia fue al receptáculo de la extrema derecha”.

En cuanto a su mirada sobre la actualidad de Argentina, comentó: “Creo que fue un buen dato que el FMI haya reconocido que fue un desastre lo que hicieron con Macri: le regalaron el dinero a una banda que licuó el dinero y lo enviaron afuera”.

“Condiciones para la épica no hay, porque no depende de un presidente eso, depende de condicionamientos histórico contextuales”. “Más que épica yo quisiera hoy más autoridad, no autoritarismo”.

Escucha la nota completa:

