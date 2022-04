En este Censo: ¿Nos cuentan a todxs?

¿Todxs tenemos los mismos derechos desde nuestras diferencias, discapacidades y diversidades a responder en el Censo?

Contar a todxs bien es una tarea de proyección para las políticas de población de los próximos 10 años.

Desde la autonomía de nuestrxs cuerpos y nuestros sentipensares: danzamos, cantamos, y nos amuchamos para que en este otoño no nos invisibilice el Censo.

Personas con Discapacidad, Afrodescendientes y Pueblos Originarios es nuestra hermosa “nosotredad”. Veróniza Aspiroz Cleñan -politóloga e integrante de la comunidad mapuche Epu Laufquen de Los Toldos, provincia de Buenos Aires- forma parte del Tejido de Profesionales Indígenas…en dialogo con “El Regreso Informativo de la Tarde”, decía lo siguiente…

En general, hay una gran falencia del Estado nacional en la producción de conocimiento estadístico cuantitativo sobre los pueblos originarios. No está la variable étnica incorporada en los registros de información, a las fuentes de datos de cada ministerio. El censo es la matriz fundamental con la cual se nutre una estadística social de la población. Es muy importante que los instrumentos de recolección de datos puedan tomar la variable étnica con sus múltiples dimensiones para poder saber con exactitud que producimos, en economía donde están las cadenas de producción de frutas, lana, de sal, de todo lo que los pueblos tenemos en nuestros territorios y producimos. Si buscaran en los registros del Ministerio de Producción o Economía cuál es la economía indígena y cómo se mueve, la verdad es que no hay nada. Está invisibilizado, tapado bajo la categoría "rural" o "productor agropecuario". En los servicios urbanos tampoco está identificado quiénes somos los trabajadores y trabajadoras que producimos bienes y servicios en la ciudad. En la educación superior sucede lo mismo: cuando uno ingresa a la Universidad no le preguntan de qué origen es y qué lengua habla, por lo tanto, está transversalizada la invisibilización de nuestra propia existencia en las fuentes de producción estatal.

