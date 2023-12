"En estas semanas nos transformamos en un peligroso laboratorio"

El escritor y economista habló con el equipo de En qué juego estamos sobre la actualidad de las políticas económicas del gobierno en curso de Javier Milei.

"Creo que miran a la Argentina de forma perpleja porque en estas tres semanas del nuevo gobierno, por lo menos en cuatro o cinco puntos, nos deja a todos preocupados y yo creo que los observadores extranjeros deben tener un montón de incógnitas. Yo diría que el presidente tiene unos errores muy importantes que vale la pena revisar rápidamente. Por ejemplo, no es cierto que la decadencia Argentina lleva 100 años, esto es una falacia. Por otro lado, en materia de déficit fiscal deberían hacer alusión a la fuente que se refieren porque no es menor hablar de que tenemos un déficit del 5% que lo que indican estadísticas serias como la oficina presupuestaria del Congreso que hablan de un déficit de entre 2,5% y 3,2%, estamos hablando de una diferencia de 10 mil millones de dolares. Y por ultimo, Argentina no es ni fue un régimen colectivista como el presidente refiere porque en Argentina siempre prevaleció la propiedad privada, las relaciones social y de producciones capitalistas pero muy lejos de los que el mundo, la ciencias sociales, la academia y el conjunto de la política mundial entienden como un régimen colectivista o comunista, dicho de otra manera", destacó Sguiglia.