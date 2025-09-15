"En estas elecciones se dirime enterrar el pasado o tener un futuro promisorio"

A poco más de un mes para las elecciones nacionales del 26 de octubre, Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional por La Libertad Avanza en Entre Ríos, dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó: "Lo que se está dirimiendo en estas elecciones es enterrar el pasado de una vez por todas o tener un futuro promisorio, luz al final de túnel, que es lo que plantea esta transformación del presidente".

"Para hundir al al kirchnerismo para siempre hemos conformado una alianza con el gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, con quienes compartimos valores para hundir al kirchnerismo", expresó.

En ese marco, destacó los logros alcanzados por la actual gestión y manifestó: "El Estado debe estar al servicio de la gente y no al revés, y lo que plantea principalmente el kirchnerismo es que seamos esclavos del Estado y esas fueron las consecuencias del populismo y toda la filosofía de izquierda".