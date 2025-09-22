"En estas elecciones le pedimos a la gente no tirar al tacho el esfuerzo de dos años"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Fargosi, se refirió a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre y planteó la necesidad de "reforzar la presencia de LLA en el Congreso, tener mas diputados y senadores".

En diálogo con el equipo de Creer o reventar, dijo q está "convencido de que ganamos" y manifestó: "Le pedimos a la gente no tirar al tacho el esfuerzo de dos años".

"Venimos bien con lo que estamos haciendo y los números están mejorando gracias al esfuerzo de la gente", sostuvo Fargosi, al tiempo que recalcó: "Sería un crimen volver para atrás con todo lo que hemos hecho, si gana la oposición esto va a ir para atrás, sería una desgracia".