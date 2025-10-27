La diputada nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado fue reelecta y destacó los resultados de las elecciones legislativas celebradas ayer, al resalar que "le sacamos 14 puntos a Provincias Unidas".

"Estoy muy satisfecha y agradecida a los cordobeses que hayan respaldado este cambio que implica apoyar en el Congreso a los legisladores del presidente Javier Milei", dijo en comunicación con Creer o reventar.

En ese marco, Rodríguez Macha sostuvo que "en estas elecciones el quid de la cuestión era apoyar o no la gestión de Milei" y expresó: "La única forma que se consolide lo que quieren los argentinos en el Congreso es teniendo más legisladores".