"En Estados Unidos le están agarrando cariño a cómo se vive el fútbol argentino"

Lucas Vázquez, productor argentino de la cadena NBC en Nueva York, relató cómo vive las horas previas a la gran final del mundo desde el corazón de Manhattan. El entrevistado manifestó que, pese a haber nacido en Estados Unidos, su identidad está profundamente ligada a las raíces platenses y porteñas de sus padres.

En ese sentido, explicó que su "argentinización" se consolidó durante su adolescencia, cuando pasó tiempo en el país para probarse en las juveniles de Estudiantes de La Plata. Recordó que asistir a un colegio en San Isidro le permitió forjar amistades que hoy considera sus mejores vínculos de la vida.

"Me siento más argentino que nada", afirmó Vázquez, quien detalló que su departamento en Nueva York está decorado con fotografías de Diego Maradona. Señaló que su pasión por el fútbol lo desborda al punto de emocionarse hasta las lágrimas con videos de los campeonatos obtenidos por Boca Juniors.

Respecto al impacto del mundial en Estados Unidos, el productor observó que sus colegas locales le dieron mucha más importancia que en ediciones anteriores. Manifestó que los estadounidenses quedaron impactados por la unificación social y la movilización masiva que genera el torneo en las sedes.

"De a poco le van agarrando cariño a cómo se vive el fútbol argentino", expresó sobre la reacción de los trabajadores de la NBC ante el fanatismo albiceleste. Indicó que, aunque al principio sus compañeros no entendían esa "enfermedad" pasional, terminaron por sentir una gran admiración.

El productor destacó la emoción de tener la máxima competencia en "casa", tras haber asistido a cuatro encuentros durante el certamen. "Yo fui mil veces a ver la selección acá, pero nunca un mundial", manifestó sobre la experiencia única de seguir al equipo nacional en tierras norteamericanas.

Sobre la final en el MetLife Stadium, Vázquez admitió que conseguir entradas representa un desafío económico sin precedentes debido a la alta demanda. "Los precios se clonaron a un nivel donde nunca se vio antes en un mundial", advirtió sobre las dificultades para acceder al estadio el domingo.

El entrevistado aseguró que hará todo lo posible por estar presente, esperando que los valores bajen a último minuto para lograr ingresar. Mientras tanto, detalló sus planes para participar de las celebraciones previas: "Mañana vamos al banderazo en Central Park y de ahí nos vamos a Times Square".

Vázquez concluyó que el fútbol le brindó valores comunitarios y de sacrificio que hoy aplica en su labor diaria en la emblemática cadena televisiva,. Sostuvo que, aunque nació fuera del territorio nacional, el sentimiento de pertenencia a la Argentina es algo que lo define por completo.