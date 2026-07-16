"En España ven que si bien en lo técnico Argentina no es tan fuerte, el espíritu colectivo en su juego es enorme"

El periodista argentino en España Juan Pedro Chuet Missé, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló de cómo se ve en ese país la actuación que está llevando adelante la Selección Nacional durante el Mundial 2026.

"Veían a Argentina como un rival más débil que Inglaterra, pero también son conscientes de las remontadas épicas que está teniendo. Y si bien España ha estado jugando mucho mejor, no se confían", analizó.

"En España ven que si bien en lo técnico Argentina no es tan fuerte, sí le reconocen el espíritu colectivo al equipo de Scaloni", agregó.