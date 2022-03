“En el tema Malvinas el Estado debe reconocer nuestro trabajo”

El ex combatiente de Malvinas se refirió a su experiencia en la Guerra: “sinceramente me parece algo irreal que hayan pasado 40 años, nunca pensé que pasaría este momento que para muchos es un día difícil, pero para mí es como cualquier otro, pero hay ocasiones en que revivo cosas viví como por ejemplo cuando nos quedamos sin pan, ese tipo de cosas cotidianas pero que en ese entonces nos ocurrieron. Malvinas es un sentimiento. Yo creo que el pueblo nos dio su reconocimiento, muchos lo reclaman pero en verdad lo que buscan es dinero, lo que yo busco es que el Estado reconozca el trabajo que hicimos y estamos haciendo sobre soberanía, specialmente por los que están en las Islas y todavía no fueron identificados. Muchos no teníamos ninguna chapa identificatoria, yo por ejemplo solamente llevé una cédula, también están los casos de tortura, porque el ejército que nos llevó fue el de la represión. Yo ví un estaqueamiento y en su momento lo denuncié porque fueron crímenes. Incluso hubo casos de asesinatos de soldados, hay testigos. Cuando nos llevaron ninguno de nosotros sabíamos qué estaba pasando”, dijo el veterano de guerra.

