La obra teatral “Lo que el río hace” vuelve a escena con su quinta temporada en el Teatro Astros, consolidándose como una de las propuestas más destacadas del circuito independiente que logró instalarse en la cartelera comercial.

Paula Marull, actriz, directora y dramaturga, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó el recorrido de la obra a lo largo de sus temporadas, al resaltar el vínculo que logró construir con el público a partir de una historia íntima y sensible.

"Muy contentas con poder realizar esta quinta temporada, es una obra que nos da muchas gratificaciones y en el teatro nos sentimos como en nuestra casa. Hay gente que ya la vio tres veces", expresó.

Escrita, actuada y dirigida por María y Paula Marull, la obra sigue la historia de Amelia, una mujer que atraviesa un momento de crisis personal y debe regresar a su pueblo natal tras la muerte de su padre, en un viaje cargado de recuerdos, emociones y reconstrucción de su identidad.

El relato propone un recorrido introspectivo en el que el río funciona como un elemento simbólico central, que invita a la protagonista a enfrentarse con su pasado y a redescubrirse en medio de un presente atravesado por exigencias y cambios.

El elenco está integrado por María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli, con música original de Antonio Tarragó Ros. Las funciones se realizan los viernes y sábados a las 20 horas en el Teatro Astros, con una duración de 120 minutos.