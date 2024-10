El escenógrafo Gonzalo Córdoba Estévez, quien por estos días participa de dos espectáculos salientes como son “Las lágrimas de los animales marinos”, de Toto Castiñeiras, en el Teatro Nacional Cervantes, y “Orfeo en los infiernos”, con dirección de Pablo Maritano en el Teatro Colón, reveló que su deseo de vincularse a lo teatral surgió de la certeza de que allí “descubrí un mundo nuevo”.

“En el teatro descubrí un mundo nuevo, una cuestión completamente mágica y el hecho de que es algo mágico y a la vez es real porque está ahí adelante de uno y está vivo. Y ahí fue donde se empezó quizás a generar este deseo mío de investigar ese camino”, repasó el artista formado en los talleres del Colón y en la Universidad de Palermo.

Durante una entrevista con Lorena Lacombe en el programa El explorador cultural que conduce Lorena Lacombe, Córdoba Estévez se refirió a sus métodos de trabajo.

“Lo mío es un mix en el que por suerte tuve la parte más clásica y puedo ensuciarme las manos y hacer una maqueta que a veces es necesaria realmente, pero también uso muchos elementos digitales y estoy incorporando bastante la inteligencia artificial, pero tal como lo que es: una herramienta nueva que me obliga a estar actualizado como para que ese nuevo mundo no me pase por encima”