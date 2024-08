"En el streaming todo está por el número, no le encuentro valor agregado"

El periodista y locutor Eduardo Enrique "Lalo" Mir visitó los estudios de Nacional Am 870, en donde tuvo una amena charla con "Cholo" Gómez Castañón. Habló de sus intereses, de su cultura "sanpedrina" y algunas anécdotas.

"Escuchaba la movida del club del Clan, de la Escala Musical, y también el boom del folklore. De ese género mucho chamamé por la cuestión ribereña de San Pedro: Ramona Galaza, mucho El Mensú, mucho Aguirre", contó.

Recordó sus inicios donde empezó con Horacio Maurette el 15 de marzo de 1982. "El 2 de abril a Galtieri se le ocurre invadir Malvinas, y eso cambió todo. Cambió la música y el espíritu. Y Horacio no vino más. Me quedé solo una semana y le pregunté a Cholo (Gómez Castañón) ¿Qué hago?, y él me dijo que había una tal piba. Hicimos unas prácticas con Elizabeth Vernaci y arrancó", recordó.

También contó que en 1986 se tomó "un año sabático" y Daniel Grinbank lo llevó a la Rock & Pop con Radio Bangkok.

Mir dio algunas opiniones durante la entrevista en Radio Nacional y expresó su desinterés por algunos formatos: "En el streaming todo está por el número, y no le encuentro un valor agregado. Cuando hago algo para radio, para Instagram, es agregar un pequeño valor a lo que ya está. Puede que te sorprensa, puede que te deje pensando, puede que no te guste. Pero no es cualquier cosa. Hay que dejar una reflexión, una duda".