"En el Movistar Arena se pudo ver el acompañamiento gigantesco de la sociedad"

Gino Visconti, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, visitó el estudio de Radio Nacional y se refirió al actual contexto político a nivel local y nacional.

En diálogo con el equipo de Creer o reventar, fue consultado sobre el acto que realizó ayer el presidente Javier Milei en en uno de los escenarios del Movistar Arena, en Villa Crespo, y expresó: "El clima que había era espectacular, la cantidad de gente apoyando al presidente, la voluntad y las ganas de seguir luchando por una Argentina prospera fue espectacular".

"Se puedo ver el acompañamiento gigantesco que hubo de la sociedad en el Movistar Arena", dijo.

Por otro lado, Visconti criticó la actual gestión en la provincia de La Rioja y afirmó que "ya es momento de cambiar". En ese sentido, dijo que "se va a lograr ese cambio", al manifestar que LLA está "teniendo un fuerte respaldo de la gente".

"Allá te infundían mucho temor cuando pensabas distinto", sostuvo, tras relatar cuando empezó a sentir "afinidad con las ideas del presidente Javier Milei" y subrayar: "La capacidad de crecimiento es gigante si es que dejamos de depender en su totalidad del Estado".