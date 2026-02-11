"En el gobierno de Santa Fe han negado el problema y no se han ocupado del conflicto policial"

El diputado nacional santafesino de LLA Nicolás Mayoraz en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional opinó acerca del conficto policial que existe desde "larga data" en Santa Fe y que involucra al gobierno de Maximiliano Pullaro.

"El gobierno provincial no lo venía atendiendo al tema y no salía en los medios principales de la provincia por la pauta alevosa del gobernador. El problema entonces ha ido creciendo, y mezcla muchas cosas", dijo. El diputado mencionó que "los sueldos son muy bajos" en la policía y eso implica que los policías "tengan que hacer muchas horas extras".

"A veces los policías se tienen que trasladar 500 km desde su hogar hasta el lugar donde tienen que cumplir funciones. Hay un altisímo índice de suicidos por esto; los cuadros clínicos de depresión son muy altos. Lo venimos denunciando desde nuesto bloque en la Cámara de Diputados de Santa Fe", advirtió Mayoraz.