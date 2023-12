“En el fútbol no podés vivir con tranquilidad u orgullo la homosexualidad”

El ex árbitro de fútbol y escritor Gonzalo Beladrich publicó en 2023 el libro Fuera de juego (Editorial Tren en movimiento). “Con todos los cambios que hubo en estos años, no hay un solo jugador o árbitro en actividad que esté afuera del closet”, señaló en una entrevista con Nacional Rosario Fontanarrosa. “Lo que sigue pasando es que no poder vivir con tranquilidad, o con orgullo, la homosexualidad. No está permitido, no se puede decir”, agregó.

DESCARGAR

En las páginas del libro figuran ex árbitros como Javier Castrilli y Fabián Madorrán. “Con Javier Castrili me llevé una sorpresa”, reconoce el también docente y psicólogo en el programa La siesta jugada (13 a 15 hs.), y agregó: “Le decían el Sheriff pero fue un tipo muy generoso. Me abrió las puertas de su casa, me escuchó y me aconsejó. Con Javier no comparto ideología política, no comparto formas de ver el mundo. Estamos en veredas muy opuestas, y eso lo hace más loable por parte de él”.