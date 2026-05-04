En el feriado por el Día del Trabajador viajaron 1,1 millones de turistas

El cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas en todo el país, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Se generó así un impacto económico directo de $235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras, precisó la entidad.

Si se compara contra el mismo feriado de 2023, que al igual que éste fue de tres días (en 2024 no hubo fin de semana largo), el crecimiento de turistas que se desplazaron por el país fue de 16%.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros bajó un 8%, aunque hay que tener en cuenta que el año pasado el fin de semana tuvo cuatro días.

El gasto promedio diario por turista fue de $110.181 y la estadía promedio fue de dos noches.

La principal característica del fin de semana fue la fuerte segmentación territorial de la demanda: el movimiento se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados.

Las condiciones climáticas fueron favorables en gran parte del país, especialmente en las regiones central y norte, con buen tiempo y jornadas templadas que acompañaron las actividades al aire libre y el desarrollo de eventos.

Los destinos tradicionales concentraron buena parte del movimiento, aunque con niveles más moderados que en otros fines de semana largos.

Ciudades como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron su capacidad de atracción, apoyadas en su infraestructura, conectividad y oferta diversificada.

Se destacaron destinos que traccionaron su demanda a partir de eventos específicos. Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán, mostraron niveles de ocupación elevados.

Hubo mayor protagonismo de destinos intermedios que captaron movimiento a partir de agendas locales.

Fueron los casos de San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires o Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, impulsadas por propuestas gastronómicas, ferias y eventos culturales bien locales.

Los destinos emergentes continuaron consolidándose como opciones de escapada, con casos como Andalgalá en Catamarca, Tolhuin en Tierra del Fuego o el corredor del Alto Neuquén, con propuestas vinculadas a la naturaleza, la gastronomía y la identidad local.

En lo que va del año pasaron cuatro fines de semana largos, en los que viajaron 7.940.720 turistas y gastaron $ 2.282.083 millones.

Frente a los mismos primeros cuatro fines de semana largos del 2025 se viajó 8,1% más (en cantidad de turistas).