En el día del cumpleaños de Messi, la Selección vuelve a entrenar en Kansas

La Selección Argentina continúa su preparación en Dallas de cara al partido del próximo sábado frente a Jordania, correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. La jornada estuvo marcada por un acontecimiento especial para el plantel: el cumpleaños de Lionel Messi, capitán y máxima figura del equipo nacional, quien recibió numerosas muestras de afecto tanto de sus compañeros como de los hinchas que siguen de cerca cada movimiento de la delegación argentina.

Desde Dallas, el periodista Sebastián Vera dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el clima que se vive alrededor del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Lionel Messi cumple hoy 39 años en medio de una nueva participación mundialista. El seleccionado nacional lidera el Grupo J tras las victorias obtenidas frente a Argelia y Austria, resultados que lo dejaron muy bien posicionado para avanzar a la próxima instancia del certamen. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene la cautela y continúa trabajando con intensidad para llegar en las mejores condiciones al encuentro del sábado.

La presencia de Messi sigue siendo uno de los principales atractivos del torneo. Cientos de aficionados argentinos y extranjeros se acercan diariamente a los lugares donde entrena o se hospeda la delegación nacional con la esperanza de obtener una fotografía, un autógrafo o simplemente verlo de cerca.

Mientras tanto, Scaloni y su equipo de trabajo continúan evaluando el estado físico de los futbolistas y analizando variantes para el compromiso ante Jordania. La posibilidad de realizar algunas rotaciones aparece como una de las alternativas, aunque la decisión final dependerá de la evolución de los jugadores durante los próximos entrenamientos.

La expectativa entre los hinchas argentinos sigue creciendo. La solidez mostrada en los primeros partidos y el liderazgo de Messi alimentan la ilusión de volver a ser protagonistas en la máxima cita del fútbol mundial. En Dallas, la combinación entre el cumpleaños del capitán y la preparación para un nuevo partido convirtió a la jornada en una fecha especial para la delegación albiceleste.

Con el foco puesto en el sábado, la Selección busca cerrar de la mejor manera su participación en la fase de grupos. Y mientras el Mundial avanza, Messi celebra un nuevo aniversario haciendo lo que más disfruta: competir con la camiseta argentina en el escenario más importante del fútbol internacional.