En el Día del archivista conversamos con el director del Archivo General de la Nación

Cada 28 de Agosto se conmemora en la Argentina el Día del Archivista.

La celebración tiene su origen en la fecha de creación del primer Archivo de nuestro país, en el año 1821, cuando el gobernador Martín Rodríguez crea el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires.

A propósito de esta fecha, Nicolás Yacoy conversó con Emilio Perina Konstantinovsky, Director General del Archivo General de la Nación, quien contó detalles del orígen de la conmemoración y algunas particularidades de la importancia de los archivos tanto a nivel político, económico y social, como así también su relevancia en la formación de la identidad cultural de nuestro país.