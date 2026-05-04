En el Día de Star Wars, conocemos al mayor coleccionista argentino vintage de la saga

El 4 de mayo se celebra una fecha histórica para los fans de La guerra de las galaxias. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con Diego, que tiene 56 años pero todos lo conocen como DOE, sobre su fanatismo por la saga creada por George Lucas.

“Empieza accidentalmente como todo lo bueno que a uno le queda de la infancia. Fui a ver la película en el cine y salí fascinado”, contó.

“La magia perduraba en la cabeza”, recordó DOE sobre aquella época en la que no existían otras plataformas donde volver a verla.

“Siempre va a haber lugar para algo más en la vitrina, uno siempre tiene esa cacería interna”, evaluó respecto a la búsqueda de nuevas piezas.

Desde chico, DOE busca, compra, cambia, atesora aquellas primeras joyas de la franquicia nacida en 1977.

Se define a sí mismo como comerciante bonaerense y coleccionista de la cultura de los años '50 al '80 en todas sus expresiones, música, publicidad imagen y también motos.

Además, es administrador de varios grupos relacionados con ambos hobbies, como el de Star Wars Kenner Vintage focus group, @lacaswal (primer grupo en el país con foco específico en material vintage de Star Wars), y otro de Facebook dedicado a las Harley–Davidson y motos de alta gama.

El primer juguete de Star Wars que tuvo pero “lamentablemente hoy no lo tengo en mis manos” fue un Darth Vader que en 1978 le compró su padre en un bazar del barrio.

Aunque no coincide con la fecha oficial del primer estreno, el Día de Star Wars se adoptó por la relación que se genera entre una de las frases más populares de la saga (”May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe”) y “May the 4th be with you” (”Que el 4 de mayo te acompañe”).