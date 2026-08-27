En el Día de la Radiodifusión, referentes del medio comparten sus recuerdos

En el marco del 106º aniversario, Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con figuras indiscutibles del medio sobre esta fecha especial, quienes compartieron su propia historia y vínculo con la radio.

Juan Alberto Mateyko, locutor, actor y presentador argentino, desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión, trabajando en emisoras como El Mundo, Rivadavia y Radio Mitre.​

“Mi relación con la radio arranca cuando yo tenía 9 años y escuchaba mucho radioteatro cuando hacía los deberes”, nos contó.

“Yo amo lo que hago”.

Marcela María Delorenzi, conocida como Daisy May Queen, locutora, presentadora y escritora, fue una de las voces más influyentes de la radio pop en Argentina en la mítica FM HIT, con el histórico ranking “Los 40 Principales”.

Si bien hace más de una década está alejada de los medios, recordó su primer contacto con la radio

“Prendía la radio a la noche, la tenía al lado de la almohada, escuchaba radios de Uruguay”, dijo.

María Esther Sánchez, destacada locutora, docente y figura emblemática de la radio y la televisión argentinas, trabajó junto a Juan Alberto Badía y el mítico ciclo Imagen de Radio.

"Yo no lo esperaba, fue una gran sorpresa", dijo sobre el reconocimiento a la trayectoria en los Premios Martín Fierro de la Radio 2024.