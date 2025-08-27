AM 870, Nacional Rock y Nacional Folklórica se unieron en una charla por el Día de la Radio

En el día de la Radiodifusión en Argentina, el conductor de Ramos Generales en Nacional AM 870 Diego Ramos, charló con el conductor de Amnesia en Nacional Rock FM 93.7 y gerente de programación contenidos de Radio Nacional Pablo Valente y con la conductora y locutora Silvia Maruccio de la mañana de Fm Folklórica FM 98.7 sobre la magia de la radio.

"A todos nos une un amor profundo por la radio, todos los que estamos en la mesa. Llevo 34 años de hacer radio, tengo muchas secuencias de mi vida, escuchando o haciendo radio. Es parte de nuestra vida, el hablarle a otras personas que están en otro momento de su día, y depende de nosotros cómo acompañarlos", expresó.

"En los 80' y los 90' en Rock And Pop, no poníamos filtro en lo que queríamos hacer y lo que poníamos al aire. Los gerentes de programación, entre ellos Daniel Grinbank, te levantaban el pulgar y nos dejaban hacer locuras. He transmitido haciendo parapente, me metí en un subnmarino, fuí en un auto con Marcos Di Palma a 280 km por hora. Aunque todo podría haber sido mentira porque la radio es imaginación, pero era verdad. Y lo hacíamos", recordó Valente.

Ramos a su vez, dijo que lo que le gusta es incluir al oyente "dentro de la charla de la mesa". "Para mi cuando la radio genera eso, algo se logró. Eso es genial", mencionó.

Maruccio contó que ella lleva 33 años transmitiendoen radio: "Siempre la voz estuvo presente en mi vida. Ingresé en el Cosal para formarme. Estudié canto. Empecé en Continental, y me recomendaron comprarme un micrófono y grabar Platero y yo, por lo descriptivo de ese libro. Y así practicaba en casa y arranqué".

Por su parte Mariana Gil Laborda recordó que empezó a los 17 años: "Llevo 32 años en Radio Nacional, trabajé con Rina Morán y Beba Vignola, también con Antonio Carrizo. Leíamos los panoramas de noticias parados con Hugo Guerrero Marthineitz".