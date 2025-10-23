En el cierre de campaña, Milei pidió el voto para tener un Congreso no "destituyente" que lo acompañe en el cambio de Argentina

También afirmó desde Rosario que "acecha el fantasma del comunismo" y cuestionó duramente a los gobiernos kirchneristas a cuya jefa llamó "la reina de la tobillera".

Rodeado de los principales candidatos de La Libertad Avanza y de su hermana Karina, Milei comenzó el acto cantando una canción mientras la militancia lo acompañaba con los estribillos y entonaban cánticos contra el kirchnerismo.

Milei dijo estar conmovido por ver tanta juventud en el público a quienes definió como "los guerreros de tantas batallas" y "el motor del cambio" de un proceso que no podrá detenerse en el país.

El Presidente cerró la campaña de La Libertad Avanza para los comicios legislativos del domingo con un acto en el Parque España de Rosario, donde ante una multitud estimada en casi 10 mil personas destacó los logros de su gestión y adelantó los próximos pasos del Gobierno en materia de reformas y de diálogo con las provincias.