"En el actual contexto mundial Argentina puede ofrecer seguridad alimentaria y energética"

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a tensionar los mercados energéticos internacionales y generó una fuerte suba en el precio del petróleo, un factor que repercute en las economías de todo el mundo y también en la Argentina. En este contexto, la Agencia Internacional de Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de crudo de sus reservas para intentar contener el aumento de los valores internacionales.

El economista y exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, dialogó con el equipo de Primer round y analizó el impacto de la crisis geopolítica en el mercado petrolero, al señalar que "en el actual contexto mundial Argentina puede ofrecer seguridad alimentaria y seguridad energética".

"Argentina es uno de los países beneficiados por la guerra porque es un exportador neto de petróleo y en condiciones constantes. En toda la cadena de producción hay mayores ingresos. Los grandes perjudicados son los importadores", expresó.

Medio Oriente concentra una parte fundamental de la producción y el transporte de petróleo del planeta, por lo que cualquier escalada militar o política en la zona genera incertidumbre sobre la continuidad del suministro. Esa situación impacta directamente en los mercados y provoca reacciones rápidas en los precios internacionales.

Ante este escenario, la Agencia Internacional de Energía decidió liberar parte de sus reservas estratégicas para intentar moderar la volatilidad del mercado y garantizar la disponibilidad de crudo. La medida busca amortiguar los efectos de las tensiones geopolíticas sobre el abastecimiento energético global.