En el 40° aniversario de "Volver al futuro" lanzan un reloj calculadora réplica de Marty McFly

En el marco del cuadragésimo aniversario del estreno de Volver al futuro (1985), Casio presenta una edición limitada de su icónico reloj con calculadora inspirado en el modelo que el personaje interpretado por Michael J. Fox lucía en su muñeca. Esta versión especial combina nostalgia ochentosa con tecnología clásica, pensada tanto para fanáticos del cine como para coleccionistas de relojes retro.

Karina Micciche Saavedra, brand manager de relojes Casio en Argentina, dialogó con el equipo de Ramos generales y resaltó que la decisión de reproducir un reloj tan emblemático responde al deseo de rendir homenaje a la saga. "Es un homenaje a la película, y le dieron todos los guiños a la película", resaltó, al tiempo que destacó que "el estuche que es un VHS".

El modelo elegido para esta colección limitada es el CA-500WEBF-1AER, que retoma la esencia de los relojes calculadora Casio de los años ochenta. En el diseño destacan elementos inspirados en el DeLorean: los botones tienen colores que remiten a los circuitos de tiempo de la máquina, el reverso del reloj lleva grabado el icónico “flux capacitor” (condensador de flujo) y la estética general busca evocar la estética retro-futurista de la película.

Con funciones que ya eran clásicas del modelo original —calculadora de ocho dígitos, cronómetro, alarma, calendario automático y resistencia al agua— la nueva edición no pierde funcionalidad esencial.

El empaque también fue concebido como parte de la experiencia nostálgica: se presenta en una caja con diseño de cinta VHS, evocando los formatos caseros de video de la década de 1980.

La edición limitada estará disponible desde el 22 de octubre de 2025, con un precio sugerido de 119 euros en tiendas oficiales y puntos seleccionados.

Por su carácter coleccionable y la tirada restringida, se anticipa que será muy buscado por aficionados del cine, entusiastas de la relojería retro y seguidores de la saga.